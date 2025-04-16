Ulaşım maliyetini düşüren iş birliği!

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapılan indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasını 6'ncı kez yeniledi.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "İhracatçılarımız kampanya kapsamındaki 37 farklı destinasyona, ürün türüne göre değişmekle birlikte, genel kargoda yüzde 41, bozulabilir kargoda ise yüzde 37'ye varan oranlarda indirimle ürünlerini güvenle ulaştırabilecek" dedi.



TİM Başkanı Mustafa Gültepe de "Hava kargo taşımacılık yükümüz her geçen yıl artıyor. 2024'te hava yoluyla yapılan ihracatımız yüzde 45 artışla 244 bin tona ulaşmış, değer olarak baktığımızda hava yoluyla 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN