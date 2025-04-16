Trump’tan otomobil endüstrisinde muafiyet sinyali!

ABD Başkanı Donald Trump, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için 'biraz zamana ihtiyaçları olduğunu' söyleyerek, 'karmaşık tedarik zincirlerini' gözden geçirmelerine zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti. Geçtiğimiz günlerde gümrük vergisinde teknolojik ürünler konusunda geri adım atılmış ve bilgisayarlar, telefonlar, çipler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünlerin ek tarifelerden muaf tutulacağı belirtilmişti.

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