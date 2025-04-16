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İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Kira bedelleri Avrupa'yı solladı!

Araştırma şirketi Cushman & Wakefield | TR International’ın yaptığı saptamalara göre; alışveriş caddeleri arasında İstanbul’da metrekare başına en yüksek kira bedeli Şişli’ye bağlı Abdi İpekçi Caddesi’nde bulunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Kira bedelleri Avrupa’yı solladı!

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İstanbul'un en popüler alışveriş bölgeleri, kira bedellerinde birçok önemli Avrupa şehrini geride bırakıyor. Araştırma şirketi Cushman & Wakefield | TR International'ın yaptığı saptamalara göre; alışveriş caddeleri arasında İstanbul'da metrekare başına en yüksek kira bedeli Şişli'ye bağlı Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunuyor. Abdi İpekçi Caddesi'nde ortalama kira bedeli metrekare başına 250 dolar seviyesinde.

Abdi İpekçi'yi, metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izliyor. Helsinki (109 dolar), Amsterdam (222.5 dolar) ve Prag (240 dolar) gibi şehirlerdeki en popüler alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi Caddesi; Berlin (267 dolar) ve Barselona'nın (267 dolar) popüler alışveriş destinasyonları ile ise kafa kafaya ilerliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan New Bond Caddesi, metrekare başına ortalama 2 bin 758 dolarla zirvede yer alıyor.

Milano'da yer alan Montenapoleone Caddesi bin 780, Paris'te bulunan Champs Elysees Caddesi bin 513 dolarla takip ediyor. Caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2024'te de seyrini sürdürürken, İstiklal Caddesi'ndeki 270 mağazanın 258'inin, Bağdat Caddesi'ndeki 329 mağazadan 324'ünün, Nişantaşı bölgesindeki 370 mağazanın ise 352'sinin dolu olduğu görüldü. Geçen yıl İstiklal Caddesi'ni ziyaret edenler 90 milyonu aşarken, bu sayı Nişantaşı bölgesinde 36.2 milyon, Bağdat Caddesi'nde 31.4 milyon oldu.

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