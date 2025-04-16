Hatay’da iki çimento şirketine ceza yağdı!

Rekabet Kurulu, Hatay'da çimento ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren iki şirkete 618 bin 937 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurumu açıklamasında, "Ceyhan Hazır Beton'un, pazarda müşteri paylaşımı, Filitoğlu firmasının da hazır beton üretimi ve satışı pazarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmalara taraf olarak ilgili kanunu ihlal ettiklerine karar verildi. Ceyhan Hazır Beton'a 515 bin 861 ve Filitoğlu'na 103 bin 76 lira ceza uygulandı" denildi.

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