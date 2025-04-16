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Bakanlık duyurdu: 5.4 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplarda!

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5.4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladığını duyurdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Bakanlık duyurdu: 5.4 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplarda!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5.4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, "Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi.

Evde Bakım Yardımı Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılacak artışla zamlanacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 16.8 beklenirken, bu tahmin gerçekleşirse aylık ödeme 11 bin 826 lira seviyesine gelecek.

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