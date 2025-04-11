Yeni Togg test sürüşüne çıktı!

Bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenen ve 600 kilometre menzil sunacak Togg T10F, test edilirken görüntülendi. Dortmund Otomobil Fuarı'nda örtüsü kaldırılan Togg'un fastback aracı T10F, ilk kez orada meraklılarına gösterildi. Çevreci ve estetik yapısıyla öne çıkan model, dün Gebze'de test sürüşü sırasında otobanda görüldü.



Modelin önünüzdeki günlerde ön talep sürecinin başlaması bekleniyor. Otomobil gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.



3 FARKLI VERSİYON

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.



ÖN TALEP TOPLANACAK

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle Nisan- Mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" demişti.

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