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Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı!

Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "OECD'nin İstanbul merkezi OECD ile Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkeler ile dünya ekonomisi arasında bir köprü rolü görmektedir. Bu merkezin OECD'nin çalışmalarına katkı vermesini diliyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı!

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "OECD'nin İstanbul merkezi OECD ile Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkeler ile dünya ekonomisi arasında bir köprü rolü görmektedir. Bu merkezin OECD'nin çalışmalarına katkı vermesini diliyorum" dedi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da "Bu anlaşma, OECD ve Türkiye'nin bölgesel iş birliğini ve daha güçlü bağlantısallığını ekonomik potansiyele sahip bölgelerde teşvik etme konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ediyor" diye konuştu.

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