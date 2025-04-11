Doğum yardımı başvurularına yoğun ilgi: Sonuçlar 15 güne belli olacak!





Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca başvuran kişinin evlat edindiği çocuklarının bulunması halinde, bu duruma ilişkin bilgi ve belgelerin de müracaat sırasında doğruluk beyanına eklenmesi gerekiyor.





Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Bakanlığın, fiziki belge incelenmesi ve mahallinde araştırma yapılması gereken hallerde düzenleme yapma yetkisi bulunuyor. Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek.



Türk vatandaşı olmayan annenin, Türk vatandaşı olmayan babadan olan çocukları değerlendirmeye alınmayacak. Evlat edinilen çocuklar ise çocuk sayısına dahil edilirken, evlat edinilme tarihi esas alınacak. Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.





FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Haksız şekilde doğum yardımından yararlandığı belirlenenlere, yapılan ödemenin faiziyle birlikte geri iade edilmesi gerektiği yazılı olarak bildirilecek. Ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenleyen ve kullanan kişiler hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacak.



HER AY 5 BİN TL ÖDENECEK

Yönetmelik kapsamında gerekli şartları taşıyanlara birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.

Doğum yardımı için iki günde 18 bin 227 aile başvuru yaptı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN