Bakan Şimşek: Petrol enflasyonu 1.6 puan düşürebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından soruları yanıtlayan Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1.6 puan altında olur" ifadesini kullandı. Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1.5 seviyesinin altına düşebilir" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Şimşek şunları söyledi: "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var. Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız. İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz."



BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşlerin ardından akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler geliyor. Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor. Böylece benzinin litre fiyatı iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

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