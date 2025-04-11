AB de erteledi

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın, tarifeler konusundaki açıklamalarını dikkate aldıklarını ve müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi.



ÇİN'E VERGI %145'E ÇIKTI TRUMP YİNE EL YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan verginin yüzde 125'ten yüzde 145'e çıkarıldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "ABD ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN