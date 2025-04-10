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Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?

Eksik primleri toplu ödemeyle tamamlamak için imdada borçlanma ve ihya yetişiyor. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanmasından yararlanırken, bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu imkan sunuluyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?

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Ülkemizde emekli olmanın başlıca şartlarından birini primler oluşturuyor. Çalışanların emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen prim gün sayısını tamamlaması gerekiyor. Primi eksik olanların imdadına borçlanma ve ihya yetişiyor. İşte eksik primi tamamlama rehberi:

Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var? (AA)Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var? (AA)

Kadınlar doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720, en çok 2.160 gün kazanılıyor. Doğum borçlanması, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen çocuklar için yapılıyor. Ancak stajdan sonra doğum yapılmışsa, burada da borçlanma imkanı var. Üstelik bu, başlangıcı geriye çekiyor.

Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?

KADINA-ERKEĞE FIRSAT
2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da borçlanma yapabiliyor. Ayrıca evlat edinilen çocuğu doğuranın da borçlanma hakkı var.
Erkekler de askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor. 540 güne kadar prim kazanma imkanı oluyor. Sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar, borçlanma ile başlangıcını da geriye çekebiliyor.

Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?

Yurt dışında çalışanlar, belli şartlarda, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor.

Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmasalar bile borçlanabiliyor.

Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanabiliyor.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de
borçlanma kapsamında.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapanlar, 1 yıllık süreyi borçlanabiliyor.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlanma kapsamında.

Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, bu aylara ait eksik süreleri borçlanabiliyor.

Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?

EĞİTİM SÜRELERİ DE KAPSAMDA
Borçlanma imkanı olan diğer alanlar şöyle:
1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri
Uzman ve usta öğreticilik süreleri.
Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri
Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler
Grev ve lokavtta geçen süreler.

ESNAFA İHYA KOLAYLIĞI
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını canlandırabiliyor. Borçlanmada borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadarı ödenebilirken, ihyada tüm sürenin canlandırılması gerekiyor.

Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?

NE ÖDENİYOR
Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si, yurt dışı borçlanmasında yüzde 45'i, ihyada ise yüzde 34.5'i oluyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması 8 bin 321 lira 76 kuruş, yurt dışı borçlanması 11 bin 702 lira 48 kuruş, ihya da 8 bin 971 lira...

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