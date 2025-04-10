TOGG T10X’te 2. el kurnazlığı! En dolu paket diye sıfırından 700 bin TL fazlaya satıyorlar!

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Üç farklı seçenekle tercih edilebilen T10X'leri fiyatlar değişmedi ancak "V2 RWD Uzun Menzil" isimli en üst versiyona 50 bin TL'lik ses sistemi ve 50 bin TL'lik cam tavan eklendiğinde ya da 20 bin TL'lik akıllı destek paketi ve söz konusu iki donanımdan birisi eklendiğinde ÖTV dilimi matrah limitlerinden dolayı değişiyor. Fiyatı 2 milyon 500 bin TL'ye yükseliyor.