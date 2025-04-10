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TOGG T10X'te 2. el kurnazlığı! En dolu paket diye sıfırından 700 bin TL fazlaya satıyorlar!

İkinci el otomobil satışında fırsatçıların bu kez hamlesi TOGG üzerinden oldu. Uzun süredir TOGG T10X'e zam yapılmadı ancak ilave donanımlar ile yüzde 10 ÖTV diliminden yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçtiğini gören fırsatçılar "en dolu paket" adı altında 2.5 milyon TL'den satışa çıkarıyor. Aynı T10X'in sıfırı ise 1 milyon 745 bin TL'ye satın alınabiliyor.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:49 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:55
TOGG T10X’te 2. el kurnazlığı! En dolu paket diye sıfırından 700 bin TL fazlaya satıyorlar!

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Araca zam gelmediği halde fahiş fiyatlı ilanlardan T10X alacak kişi muhtemelen olmayacak, ancak yaşanan gelişme, uzun süredir ikinci el ilan sitelerinde şişirilen fiyatlarla ilgili önemli bir örnek teşkil ediyor.

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DONANIMLARI DEĞİŞTİ

Togg, Nisan 2025 üretimi itibarıyla, T10X standart ve opsiyonel ürün özelliklerini değiştirdiğini bildirdi.

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Üç farklı seçenekle tercih edilebilen T10X'leri fiyatlar değişmedi ancak "V2 RWD Uzun Menzil" isimli en üst versiyona 50 bin TL'lik ses sistemi ve 50 bin TL'lik cam tavan eklendiğinde ya da 20 bin TL'lik akıllı destek paketi ve söz konusu iki donanımdan birisi eklendiğinde ÖTV dilimi matrah limitlerinden dolayı değişiyor. Fiyatı 2 milyon 500 bin TL'ye yükseliyor.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Sebebi ise aracın yüzde 10 ÖTV diliminden yüzde 40 ÖTV dilimine geçiyor olması.

1.7 MİLYON TL'YE ALMAK MÜMKÜN
İşte bunu gören bazı fırsatçılar, ilan sitelerinde kullanılmış T10X'leri "en dolu paket" diyerek 2.3-2.5 milyon TL fiyatlarla satışa çıkardı.

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Fiyatların yükseldiğini görenler de T10X'leri zamlı fiyattan satışa koydu. Araca hiç zam gelmemesine rağmen ve halen uzun menzilli ve baz donanımlı versiyonu sıfır kilometre olarak 1 milyon 745 bin TL'ye satın alınabilmesine rağmen, bir anda ikinci elde fiyatları fırladı.

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