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Ticaret savaşlarında gerilim artıyor: Çin'den Trump'a karşı hamle!

Gümrük vergisini yüzde 104'e çıkarma kararı alan Donald Trump'a Çin hükümetinden misilleme geldi ve Trump'ın hamlesinin ardından Washington'a yüzde 84 gümrük vergisi açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Ticaret savaşlarında gerilim artıyor: Çin’den Trump’a karşı hamle!

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ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uygulanacak gümrük vergisini yüzde 104'e çıkarma kararının ardından Pekin'den misilleme geldi. Çin hükümeti, Trump'ın hamlesinin ardından Washington'a yüzde 84 gümrük vergisi açıkladı. Bunun üzerine ABD'de yüzde 104 olan vergiyi yüzde 125'e yükseltti. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ilaveten yüzde 50 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

DAVA AÇTILAR
Yeni tarifelerle, Çin'in ABD'den ithal ürünlere uyguladığı asgari tarife yüzde 84'e çıktı. Çin Ticaret Bakanlığı da tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtıklarını bildirdi. Öte yandan Trump da uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi. Bu konuda "çok iyi iş çıkardıklarını" ifade eden Trump, "Şu anda Japonya bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor, Güney Kore anlaşma yapmak için buraya geliyor ve diğerleri de aynı şekilde" diye konuştu.

TRUMP: SIRA İLAÇTA
2 Nisan'da açıklanan tarifelerin yanı sıra yakın zamanda ilaç ithalatına da 'büyük' tarifelerin uygulanacağını bildiren Trump, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savundu.

PİYASALARDA '90 GÜN' BAYRAMI
Trump, 90 gün boyunca Çin dışındaki ülkelere standart yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı. Bu açıklama ABD borsalarında sert çıkışa neden oldu. Güne yüzde 0.6 düşüşle başlayan S&P 500'deki yükseliş yüzde 8, Nasdaq'daki yükseliş ise yüzde 10'u aştı.

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