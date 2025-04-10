Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ayakkabı satışlarında deri önlemi!

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere ürünlerde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda bunun hangi hayvana ait olduğunun bildirilmesini zorunlu tuttu. Söz konusu önlemin geçtiğimiz aylarda küresel bir ayakkabı firmasının ürettiği ayakkabıda domuz derisi olmasına rağmen bu konu hakkında tüketicileri bilgilendirmemesi üzerine alındığı öğrenildi.



Düzenlemeye göre, piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda sunulması zorunluluğu getirildi.

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