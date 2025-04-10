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Deprem bölgesinde konut hamlesi sürüyor: 11 ildeki tüm hak sahipleri dükkânlarına kavuşacak!

Deprem bölgesinde konut hamlesi sürerken, aynı anda 31 bin iş yerinin inşasına da devam ediliyor. Yıl sonuna kadar 11 ildeki tüm hak sahipleri dükkânlarına kavuşacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Deprem bölgesinde konut hamlesi sürüyor: 11 ildeki tüm hak sahipleri dükkânlarına kavuşacak!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki 3 bin 500'e yakın şantiyede, 182 bin kişilik personel ordusuyla dünyanın en büyük dönüşüm seferberliğine devam ediyor. Büyük felaket sonrası ilk 2 senede, acil ihtiyaç olan konutların bir an önce inşa edilmesi için yoğun mesai harcayan bakanlık, bu yıl iş yerleri için de çalışmaları hızlandırdı.

İHALELER TAMAM
Deprem bölgesinde tamamlanan iş yeri sayısı 149 olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, Ocak itibarıyla 11 ilde yeniden yapılacak tüm iş yerlerinin ihale süreçlerini tamamlayarak inşaat aşamasını başlattı. 31 bin 158 ticarethanenin inşaat çalışması yürütülüyor. 9 aylık zaman dilimi içerisinde teslim edilen iş yeri sayısının 31 bin 307'ye çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, bölgede 2025'i 'final yılı' olarak planlıyor. Bu kapsamda bölge genelindeki tüm konutlarda olduğu gibi iş yerlerinin tamamı da yıl sonuna kadar teslim edilecek. Depremzede esnafın hiçbir mağduriyet yaşamaması için de yoğun mesai harcayan bakanlık, birçok bölgede geçici iş yerleri oluşturarak yerel esnafa nefes aldırdı.
Çalışmaları yerinde takip eden Bakan Murat Kurum, esnafla sık sık bir araya gelip beklentileri dinliyor.

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