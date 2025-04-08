Trump’ın kararı küresel dengeleri değiştirdi gözler Türkiye’ye çevrildi! Bakan Şimşek: son çalkantı kalıcı değil

ABD Başkanı Donald Trump'un gümrük tarifeleri küresel ticaret dengelerini değiştirirken, gözler Türkiye'ye çevrildi. İş dünyası, durumun Türkiye için fırsata dönüştürülebileceğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasalardaki son çalkantının kalıcı olmadığını vurguladı.



"IV. Tarım Orman Şurası, Tarım Ekonomisi Atölyesi"nde konuşan Bakan Şimşek, ekonomideki iyileşmeye işaret ederek, "Dezenflasyonda şu anda bir başarı var, program çerçevesinde gidiyor. Son yaşanan piyasalardaki çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmüyorum çünkü finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek" dedi.



BİZDE BELİRLEYİCİ İÇ TALEP

Şimşek, şu anda ciddi bir korumacılık ve sorun setiyle karşı karşıya olunduğunu, korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya-Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabileceğini ifade etti. Dış ticaretteki kırılmaların Türkiye ekonomisine orta uzun vadede yansıması olacağını ancak benzer ülkelere göre 'görece daha az' olacağını dile getiren Şimşek, "Bize yansımaları daha sınırlı olacak çünkü bizde belirleyici olan güçlü iç taleptir" diye konuştu.



'DAYANIKLILIK ARTTI'

Şimşek, petrol fiyatları mevcut seviyelerinde kalırsa Türkiye'nin cari açık konusunda bu yıl sorun yaşamayacağını kaydederek, "Türkiye, bu dönemde petrol, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında geliyor" ifadesini kullandı. Program sayesinde kırılganlıkları azaltarak ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdıklarına işaret eden Şimşek, "Ülkenin ciddi rezerv birikimi oldu" dedi.



BORSALAR SALLANDI TRUMP TÜRBÜLANSI

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasına paralel açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından artan risk algısı, piyasaları sarsmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde küresel pay piyasalarında derin bir satış baskısı etkili olurken, Asya tarafından başlayan satış baskısı etkisi diğer borsalarda da devam etti.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7.7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5.6, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7.3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 13.2 değer kaybıyla kapandı. Asya borsalarına paralel Avrupa borsaları da güne satıcılı başladı. Avrupa'da Stoxx 600'da yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi. New York borsası da sert düşüşle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 2.86, Nasdaq endeksi yüzde 3.91 kayıp yaşadı.

DÜNYA ÇAKILDI BORSA İSTANBUL ARTTI

Küresel pay piyasalarında haftanın ilk gününde satış baskısı etkili olurken, Borsa İstanbul ise günü artıda tamamladı. BIST 100 endeksi kapanışı 0.29 artışla 9.407 puandan yaptı.



İŞ DÜNYASI YENİ DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ: TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin başta Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatması ve Türkiye için önemli bir fırsat alanı oluşturması öngörülüyor.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyamızın Trump'ın gümrük vergilerini geç kalmadan analiz edip ürün ve rekabet stratejilerini buna göre belirlemesi gerekiyor. Özetle, iş dünyamız Trump vergilerinin Türkiye'yi pozitif ayrıştırmasını fırsata dönüştürmeli. Tarife oranı Türkiye'den yüksek olan Avrupalı ve Uzak Doğulu firmalar yatırım için Türkiye'ye gelmeyi düşünebilir. Ek gümrük vergileri yüzünden ABD Türkiye'den mal almayı tercih edebilir, bu da Türkiye'de üretim için Avrupa ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeden doğrudan yatırımları artırabilir.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Dünyadaki bütün rekabet ezberlerini bozan yeni tarifeler çerçevesinde oluşacak yeni rekabet koşullarına, dersimize çok iyi çalışarak hazırlanmalıyız. Çin'den Japonya'ya, AB'den Güney Kore'ye kadar ortalama yüzde 25'leri bulan vergilere karşılık, ülkemize yönelik yüzde 10'luk vergi, ülkemizin hem yatırımda hem de dış ticaretteki rekabet koşullarını iyileştirecektir.



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Açılan bu yeni alanı ülke ekonomimiz açısından iyi değerlendirebilirsek avantajlı bir duruma geçebiliriz. Amerika'ya olan satışların artması için iş dünyasının tüm sivil toplum kuruluşları teyakkuza geçmeli, özellikle ihracatçı birlikleri bu bölgede yapılacak fuar ve organizasyonların sayılarını artırmalı. Türk mağazalarının ABD'de mağazalaşmaları da artacaktır. ABD pazarında yüksek vergi oranı ile karşılaşan üretim gücü yüksek devletlerin yeni pazar arayışı dolayısıyla Türkiye'yi yatırım üssü edinebileceği olasılığı yükseliyor.



Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım: Bazı şirketler üretimlerini başka ülkelere kaydırabilir. Böyle bir durumda Türkiye, uygun yatırım ortamı sunarsa, bu şirketlerin yatırımlarını çekebilir. Türkiye alternatif bir tedarikçi olarak öne çıkabilir.



PETROL FİYATLARI İNİYOR POMPA UCUZLUYOR

Petrol fiyatları, Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC+ grubunun Mayıs'ta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert şekilde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.87 değer kaybederek 4 yılın en düşük seviyesi olan 63.20 dolara indi. Sektör kaynakları, yarın itibarıyla benzine ve motorine 1.5 TL'yi aşan indirim yapılabileceğini açıkladı.



KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ % 10'U AŞTI

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10.58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi. Bitcoin 75 bin doların altında düştü.