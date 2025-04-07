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Vergi takvimi işliyor: Kira gelirinde beyanname süresi o tarihte bitiyor

Kira ve diğer gelirler için vergi beyanında süre doluyor. 2024 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi verme süresi, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Mükellefler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe kadar beyannamelerini elektronik ortamda teslim etmek zorundalar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:17
Vergi takvimi işliyor: Kira gelirinde beyanname süresi o tarihte bitiyor

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Kira geliri elde edenler için kritik uyarı! Gelir vergisi beyannamesi verme süresi hızla doluyor. 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri başta olmak üzere, çeşitli kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi için son tarih 7 Nisan Pazartesi günü.

⏰ SÜRE UZATILDI, SON TARİH YAKLAŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ramazan Bayramı nedeniyle gelen yoğun talepler doğrultusunda beyannamelerin verilme süresini 2 Nisan'dan 7 Nisan'a kadar uzattı. Bu tarih sonrasında beyanname vermeyen mükellefler cezai işlemle karşı karşıya kalacak.

Gelir vergisi mükellefleri, beyannamelerini elektronik ortamda kolaylıkla iletebiliyor. Beyanname verme süreci; ticari, zirai ve mesleki kazançlar ile kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları kapsıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏘️ KİRA GELİRİNDE KRİTİK SINIR: 33 BİN TL

Gayrimenkul sahipleri için de beyan dönemi devam ediyor.

  • Konut Kirası: Yıllık 33 bin TL ve üzeri kira geliri elde edenler gelir vergisi ödeyecek.

  • İşyeri Kirası: İşyeri kiralarındaki sınır ise 230 bin TL olarak belirlendi.

Bu sınırların altında kalan gayrimenkul sahipleri beyanname vermeyecekler. Ancak sınırı aşanlar, beyannamelerini zamanında vermezlerse cezalarla karşılaşacaklar.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

💻 BEYANNAME NEREDEN VERİLİYOR?

Mükellefler beyannamelerini şu kanallardan verebiliyor:

GİB Resmi Sitesi: gib.gov.tr

Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)

GİB Mobil Uygulaması

Bu sistemler üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde beyanname doldurulabiliyor. Ayrıca, ödeme işlemleri de yine bu platformlardan veya bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

💸 ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE YAPILACAK

2024 takvim yılına ilişkin gelir vergisi, 2025 yılında iki eşit taksitte ödenecek:

-Birinci Taksit: Damga vergisiyle birlikte 7 Nisan'a kadar

-İkinci Taksit: 31 Temmuz'a kadar yatırılacak

Ödemeler, anlaşmalı bankalar, internet bankacılığı, mobil bankacılık, PTT şubeleri ve tüm vergi dairelerinden gerçekleştirilebiliyor.

⚠️ CEZALARA DİKKAT!

Beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda, mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca, verginin süresinde tahakkuk ettirilmemesi halinde vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanacak.

🔍 KISACA HATIRLATALIM:

Son gün: 7 Nisan 2025 Pazartesi

Konut kira sınırı: 33 bin TL

İşyeri kira sınırı: 230 bin TL

İlk taksit: 7 Nisan'a kadar

İkinci taksit: 31 Temmuz'a kadar

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