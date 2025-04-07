Vergi takvimi işliyor: Kira gelirinde beyanname süresi o tarihte bitiyor

Kira geliri elde edenler için kritik uyarı! Gelir vergisi beyannamesi verme süresi hızla doluyor. 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri başta olmak üzere, çeşitli kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi için son tarih 7 Nisan Pazartesi günü.
⏰ SÜRE UZATILDI, SON TARİH YAKLAŞTI
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ramazan Bayramı nedeniyle gelen yoğun talepler doğrultusunda beyannamelerin verilme süresini 2 Nisan'dan 7 Nisan'a kadar uzattı. Bu tarih sonrasında beyanname vermeyen mükellefler cezai işlemle karşı karşıya kalacak.
Gelir vergisi mükellefleri, beyannamelerini elektronik ortamda kolaylıkla iletebiliyor. Beyanname verme süreci; ticari, zirai ve mesleki kazançlar ile kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları kapsıyor.