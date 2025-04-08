Sınırlı sayıda üretilen Türk balı satışa çıktı: Fiyatı akıllara zarar!

Artvin'in Arhavi ilçesinde toplanan bal, Harrods'ta satışa çıktı. Elvish marka bal, 150 mililitrelik şişesinde bin 500 ABD dolarından (yaklaşık 57 bin lira) satışa sunuldu.



Balın tanıtıldığı internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, bu sene toplam 20 kilo bal toplanırken, bunlar 100 şişelik stokla sınırlı sayıda satışa sunuldu ve şu ana kadar 69 şişesi satıldı.



Balın kaynağı olarak da Apis Mellifera Caucasia arısı gösterildi. Siteye göre; balın kaynağına ulaşmak için yaklaşık 8 saat boyunca dağlık, sık bir orman örtüsünün olduğu bir alanda yürümek gerekiyor.

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