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Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi?

Yaklaşık 7.4 milyon kamu ve özel sektör çalışanı toplu sözleşmelere kilitlenirken, Temmuz ayında da 20 milyonu aşkın kişinin geliri artacak. Peki kimleri neler bekliyor? İşte detayları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi?

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Yeni yıla milyonlar yeni gelirlerle başladı. İşçilerden memurlara, emeklilerden sosyal yardım alanlara kadar hemen herkesin gelirinde artış yaşandı. Asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya yükseltilirken, bu artış tüm özel sektör çalışanlarına, işsizlere, stajyerlere ve annelere yapılan ödemelere yansıdı.

Bu yıla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memurlar ve memur emeklileri yüzde 11.54 zamla başlarken, bu artışın da etkisi büyük oldu. Şimdi gözler hem milyonları ilgilendiren toplu sözleşmelere hem de Temmuz zamlarına çevrildi. Peki kimi, neler bekliyor? İşte detayları...

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)

YIL İÇİNDE KİMLERİN, HANGİ GELİRLERİ YÜKSELECEK?
- Kamu işçilerinin maaşları ve ek ödemeleri
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri
- Memurların maaşları
- Memur emeklilerinin aylıkları
- Memurların ve emeklilerin ek ödemeleri (Aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktor ilave ödemesi gibi...)
- Dul ve yetim aylığı
- 65 yaş aylığı
- Evde bakım aylığı
- Engelli aylığı
- Kronik hastalık yardımı
- Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
- Kıdem tazminatı tavanı

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
4 milyonu aşkın memura Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon belli oldu. 3 ayda memurlara yüzde 3.83 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla Temmuz zammı yüzde 9.02'ye ulaştı. Geriye 3 aylık enflasyon verisi daha kaldı. Enflasyon tahminleri zam oranı için yüzde 13-14 seviyesine işaret ediyor. 3 Temmuz'da belli olacak zam oranı; memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerine, memur emeklilerine, özel sektör işçilerinin kıdem tazminatı tavanına, evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık ve SED gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Temmuz'da 16.4 milyon emeklinin geliri artacak. Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimine memurlarla aynı zam oranı uygulanırken; SSK ve Bağ- Kur emeklileriyle dul ve yetimlerinin aylıkları ilk 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte, her ay aldıkları aylıklarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarı da yükselecek. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.06 çıktı. Bu orana Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri eklenecek. Zam oranı için tahminler yüzde 15-16 seviyesinde bulunuyor. Emeklilerin kök aylıklarına eklenecek enflasyon zammının, halen 14 bin 469 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor.

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)

EK ÖDEMELER DE VAR
- Yılın geri kalanında milyonları şu ek ödemeler bekliyor:
- Emeklilere Haziran başında Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.
- Banka promosyonları güncellenecek.
- Kamu işçilerine 26 günlük ilave tediye (ikramiye) verilecek. 13 günlük bölümü Haziran ya da Temmuz ayında, 13 günlük bölümü de Aralık'ta bekleniyor.
- Öğretmenlere Eylül ayı başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
- Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara 23 Aralık'ta ilave tediye ödenecek.

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)

TOPLU SÖZLEŞMELER KİMLERİ KAPSIYOR?
600 bine kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalar başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 'günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi' şeklinde ortak zam talebinde bulundu.

Taleplerin maliyet analizinin tamamlanmasının ardından kamu işvereni de ilk teklifini sunacak. Bir diğer toplu sözleşme ise Ağustos ayında 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülecek. Burada 2026 ve 2027 yıllarının zam oranları belirlenirken; Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak.

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