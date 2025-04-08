Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA) EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK? Temmuz'da 16.4 milyon emeklinin geliri artacak. Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimine memurlarla aynı zam oranı uygulanırken; SSK ve Bağ- Kur emeklileriyle dul ve yetimlerinin aylıkları ilk 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte, her ay aldıkları aylıklarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarı da yükselecek. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur 'luların zam oranı yüzde 10.06 çıktı. Bu orana Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri eklenecek. Zam oranı için tahminler yüzde 15-16 seviyesinde bulunuyor. Emeklilerin kök aylıklarına eklenecek enflasyon zammının, halen 14 bin 469 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor.

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA) EK ÖDEMELER DE VAR - Yılın geri kalanında milyonları şu ek ödemeler bekliyor: - Emeklilere Haziran başında Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. - Banka promosyonları güncellenecek. - Kamu işçilerine 26 günlük ilave tediye (ikramiye) verilecek. 13 günlük bölümü Haziran ya da Temmuz ayında, 13 günlük bölümü de Aralık'ta bekleniyor. - Öğretmenlere Eylül ayı başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. - Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara 23 Aralık'ta ilave tediye ödenecek.

Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi? (AA)



TOPLU SÖZLEŞMELER KİMLERİ KAPSIYOR?

600 bine kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalar başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 'günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi' şeklinde ortak zam talebinde bulundu.

Taleplerin maliyet analizinin tamamlanmasının ardından kamu işvereni de ilk teklifini sunacak. Bir diğer toplu sözleşme ise Ağustos ayında 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülecek. Burada 2026 ve 2027 yıllarının zam oranları belirlenirken; Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak.

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