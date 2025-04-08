Bakanlık duyurdu: Limon ihracatı durduruldu!

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, belirli bölgelerde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım Bakanlığı ile koordineli olarak, limon ihracatının durdurulması kararı alındığı belirtilerek, şöyle denildi: "Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir."

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