Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan önemli karar: Rapor alana 70 milyar TL!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sağlık raporu konusunda emsal olacak bir karara imza attı. KDK'nın kararına göre; yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız sağlık tesisine erişemeyen hastalara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilecek.

2024 yılında hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalı çalışanlara 6 milyon 479 bin 436 rapor düzenlendi ve 33 milyar 728 milyon 564 bin lira ödeme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu ödemenin 3.8 milyar lirasını iş kazası ve meslek hastalığı, 21 milyar liralık bölümü hastalık ve 8.9 milyar lirasını analık kapsamındaki istirahat sebebiyle gerçekleştirdi. SGK, 2025 yılında ise rapor ödemelerinin 70 milyar liraya çıkabileceğini hesaplıyor.