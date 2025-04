Emekliye 27 bin TL | Promosyonda neler değişti? Bankalar Nisan ayında ne kadar veriyor?

Bayram ikramiyelerini zam farkıyla birlikte cebine koyan emekliler, şimdi de gözünü promosyona çevirdi. Bankalar Nisan ayı promosyon kampanyalarını birbiri ardına duyurdu. Nisan kampanyaları kapsamında altı banka 20 bin lira ve üzerinde promosyon fırsatı sunuyor. En yüksek ödeme ise 27 bin lirayı buluyor.

Ancak promosyonda asıl hareketliliği Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla imzalaması beklenen protokol getirecek. Protokol ile hem maaş dilimleri hem promosyon tutarları güncellenecek. Bankalar emeklilere bu protokolle belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. Hatta kimi bankalar, yaşanacak rekabetle promosyon tutarını şimdi olduğu gibi daha da yukarı çekecek.

Böylece emeklilerin promosyon kazancı büyüyecek. Bankasından aldığı promosyon tutarını yükseltmek isteyenler güncelleme başvurusunda bulunacak. Bunun için şubeden ya da mobil uygulamadan başvurmak yetecek. Banka da öncelikle iade tutarını hesaplayacak.

Bu kapsamda, daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam da taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon verilecek ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılacak. İsteyen emekli de başka bankaya geçebilecek. Bunun için emekli öncelikle mevcut bankasına kalan sürenin promosyonunu iade edecek. Ardından emekli maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.



BANKALAR NE VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...



AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.



ALBARAKA TÜRK: Maaşını taşıyanlara 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira promosyon. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.



DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira.



GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon.



HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.



ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira (talimat başına 500 lira), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.



İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.



ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.



QNB: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.



TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.



TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.



VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.



ZİRAAT: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.



YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.