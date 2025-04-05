Erzincan kayak tesisine turist akını: 2 milyona yakın ziyaretçi!

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayaksever ziyaret ediyor.



Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki tesis, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen, farklı zorluk derecelerine sahip 4 pistiyle ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunuyor.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu sezon 1 milyon 900 bin kişinin Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaretçilerden 1 milyondan fazlasının kayak tutkunu olduğuna dikkat çekildi.

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