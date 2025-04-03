Bakanlık açıkladı: Tarıma yüzde 50 hibe geliyor!

Aile Yılı kapsamında tarımda da pek çok destek sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. Yani 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak" dedi.



Tarlasına yatırım yapmak isteyenlere yönelik düzenlemelerinin olduğunu da belirten Yumaklı, "Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fidan sağlayacağız. Orman köyünde yaşayan çiftçilere gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli vereceğiz. Çiftçi kooperatiflerini, tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz" diye konuştu.

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