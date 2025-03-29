Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Ancak özel sektörde de izni 9 güne uzatma imkanı var. Kimi şirketler bu 3 gün için personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabilecek.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

Ayrıca işçi ile işverenin anlaşmasıyla 3 günlük izin kullanılıp, bunun karşılığında iki ay içinde telafi çalışmaları yapılabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...

Bayramda çalışmak zorunlu mu? İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil.