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Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne çıkarılırken, özel sektörde çalışanlara da idari izin, yıllık izin ya da telafi modeliyle bu imkan var. Bayramda izin yapamayıp çalışanları ise ek ödeme bekliyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Mart 2025
Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

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Ramazan Bayramı tatili bugün başladı. Kamu çalışanları 3 günlük idari izin müjdesiyle 9 gün tatil yapabilecek. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa.

Ancak özel sektörde de izni 9 güne uzatma imkanı var. Kimi şirketler bu 3 gün için personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabilecek.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

Ayrıca işçi ile işverenin anlaşmasıyla 3 günlük izin kullanılıp, bunun karşılığında iki ay içinde telafi çalışmaları yapılabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...

Bayramda çalışmak zorunlu mu? İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değil.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret yüzde 50 daha artırılıyor.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

BAYRAM TATİLİ İDARİ İZİNLE UZATILIRSA ÜCRETTE BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 9 gün tatil yaptırabiliyor. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 3 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat edin. Bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 9 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı maaşını tam alacak.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?

İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılıyor. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşivFotoğraf: Takvim.com.tr arşiv

İLAVE ÖDEME NE KADAR OLUR?

Ramazan Bayramı'nda çalışanlara tam maaşına ilaveten 3.5 günlük ek ödeme yapılıyor. Örneğin; günlük net ücreti bin lira olan çalışana, mevcut ücretine ilaveten arife günü için 500, bayram günleri için toplam 3 bin lira olmak üzere 3 bin 500 lira ilave ödeme gerçekleştiriliyor. Ancak bayram günlerinden biri işçinin tatil gününe denk geliyorsa o günün ek ücreti yüzde 50 artırımlı veriliyor. Bu durumda o güne bin 500 lira, 3.5 güne de toplam 4 bin lira ödenmesi gerekiyor.

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