Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv
PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor.
Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv
BAYRAM TATİLİ İDARİ İZİNLE UZATILIRSA ÜCRETTE BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?
İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 9 gün tatil yaptırabiliyor. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 3 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat edin. Bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 9 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı maaşını tam alacak.
Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv
ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?
İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılıyor. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.
Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv
BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.
Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv
İLAVE ÖDEME NE KADAR OLUR?
Ramazan Bayramı'nda çalışanlara tam maaşına ilaveten 3.5 günlük ek ödeme yapılıyor. Örneğin; günlük net ücreti bin lira olan çalışana, mevcut ücretine ilaveten arife günü için 500, bayram günleri için toplam 3 bin lira olmak üzere 3 bin 500 lira ilave ödeme gerçekleştiriliyor. Ancak bayram günlerinden biri işçinin tatil gününe denk geliyorsa o günün ek ücreti yüzde 50 artırımlı veriliyor. Bu durumda o güne bin 500 lira, 3.5 güne de toplam 4 bin lira ödenmesi gerekiyor.
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