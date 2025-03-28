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Türkiye sağlık turizminde 20 milyar dolar gelir hedefliyor!

Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'nin dünya genelindeki sağlık turistleri için cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Türkiye sağlık turizminde 20 milyar dolar gelir hedefliyor!

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Türkiye, sağlık turizmi alanında dünya çapında bir merkez olma yolunda ilerlerken, 2025 yılına kadar yıllık 20 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'nin dünya genelindeki sağlık turistleri için cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

SAĞLIK TURİZMİ NEDEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ?
Türkiye, kaliteli hizmet sunumu, uygun fiyat politikası ve coğrafi konum avantajı sayesinde sağlık turizminde hızlı bir büyüme gösteriyor. Özellikle estetik cerrahi, diş tedavileri, göz tedavileri, ortopedi ve kardiyoloji gibi alanlarda gelen yabancı hastaların sayısında büyük bir artış yaşanıyor. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'ye sağlık turizmi amacıyla gelen hasta sayısı 1.5 milyonu aşarken, elde edilen gelir yaklaşık 12 milyar doları buldu.

HEDEF İÇİN STRATEJİLER
Türkiye'nin 20 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmek için izlediği başlıca stratejiler şunlardır:
Yatırımların Artırılması: Özellikle İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerde yeni sağlık tesislerinin kurulması ve mevcut hastanelerin modernize edilmesi.
Uluslararası Tanıtım Kampanyaları: Sağlık turizmi potansiyelinin dünya genelinde tanıtılması amacıyla fuar ve etkinliklere katılımın artırılması.
Devlet Desteği ve Teşvikler: Sağlık turizmi yapan işletmelere sağlanan vergi indirimleri, kredi destekleri ve pazarlama teşvikleri.
Kalite Standartlarının Yükseltilmesi: Türkiye'deki sağlık tesislerinin uluslararası akreditasyon sertifikaları alması ve hizmet kalitesinin artırılması.

HANGİ ÜLKELERDEN SAĞLIK TURİSTİ GELIYOR?
Türkiye'ye en fazla sağlık turisti gönderen ülkeler arasında Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan bulunuyor. Ayrıca, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen hasta sayısında da önemli bir artış gözlemleniyor. Sağlık turizminin Türkiye ekonomisine katkısı yalnızca hastanelere yapılan ödemelerle sınırlı kalmıyor. Otelcilik, ulaşım, restoranlar ve diğer yan sektörler de bu süreçten önemli oranda yararlanıyor. Özellikle İstanbul, Antalya ve İzmir gibi turistik şehirler, sağlık turizmi gelirlerinin büyük bir kısmını elde ediyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ
Sağlık Turizminde faaliyet gösteren yöneticiler, "Türkiye, sağlık turizminde hem kaliteli hizmet sunumu hem de uygun fiyat avantajıyla dünyanın birçok ülkesinden hasta çekiyor. Eğer bu tempoyla devam edersek, 2025 yılında 20 milyar dolar gelir hedefini rahatlıkla yakalayabiliriz" diye belirtti.

GELECEK PROJEKSİYONU
2025 yılına kadar belirlenen bu büyük hedefin gerçekleşmesi için sağlık sektöründeki altyapı çalışmalarının hızla devam etmesi bekleniyor. Yeni yatırımlar, uluslararası pazarlama faaliyetleri ve kalite standartlarının yükseltilmesi ile Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırması ve bu alandaki lider ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor. Türkiye'nin sağlık turizminde yeni hedefi olan 20 milyar dolara ulaşıp ulaşamayacağı, önümüzdeki yıllarda atılacak adımlarla doğrudan bağlantılı olacak.

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