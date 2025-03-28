Kırşehir şifalı sularıyla sağlık turizminde yeni bir döneme adım atıyor!

Kırşehir İç Anadolu Bölgesi'nde sağlık turizmi alanında önemli bir adım atıyor. Şehir, 200 yatak kapasiteli jeotermal yataklı uygulama oteline kavuşuyor. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını açıkladı.



Vali Demiryürek, otelin İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli jeotermal oteli olacağını belirterek, "Kırşehir'i daha yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Yatırımlar ve projelerle şehrimizi hızla geliştireceğiz" dedi.



Kırşehir il merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü eski binasının yıkılarak yerine yapılan uygulama oteli projesinde termal yüzme havuzu, toplantı salonları, 200 kişilik yatak ,yemekhane, düğün salonu, fitness salonu, sauna, bay ve bayan termal havuz, yarı olimpik yüzme havuzu, otopark, oyun salonu bulunacak.



Hastalıkların tedavisinde kullanılan şifalı kaplıca suları sayesinde otelin sağlık turizmi açısından büyük bir katkı sağlayacağı ve bölgedeki tedavi arayışında olan hastalar için önemli bir seçenek olacağı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla, Kırşehir sağlık turizmi alanında İç Anadolu Bölgesi'nin merkezlerinden biri haline gelecek. Ayrıca, yerel ekonomi ve istihdama da katkı sağlanması bekleniyor.

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