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Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?

Emeklilere bayram ikramiyeleri ödemeleri sürerken, gözler fark ödemelerinin yanı sıra promosyona da çevrildi. Promosyonda yeni perde Nisan ayıyla birlikte açılacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?

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Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir sağlayan banka promosyonları Nisan ayının gelmesiyle birlikte güncellenecek. Bankalar ayın başından itibaren promosyon kampanyalarını yenileyecek.

Ancak promosyonda en büyük hareketliliği Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla imzalaması beklenen yeni protokol sağlayacak.

NELER DEĞİŞECEK?
Halen taban promosyon tutarı 10 bin liranın altı aylıkta 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arası aylıkta 8 bin, 15 bin-19 bin lira arası aylıkta 10 bin, 20 bin lira ve üzeri aylıkta da 12 bin lira seviyesinde bulunuyor. Bazı bankalar bu tutarları öderken, bazıları da daha fazlasını vadediyor.

Mevcut kampanyalara göre promosyon tutarı en düşük maaş diliminde 20 bin, ikinci dilimde 23 bin, üçüncü dilimde 25 bin ve en üst dilimde 27 bin liraya kadar çıkıyor. Yeni protokol, maaş dilimlerine göre taban promosyon tutarlarını yükseltecek. Burada maaş dilimlerinin de güncellenmesi beklenirken, protokol sonrası bankaların tüm kampanyaları değişecek.

Böylece hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek. Yeni taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli olacak. Ancak bazı bankalar şartsız bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek promosyon imkanı sunacak.

NASIL YARARLANILACAK?
Yeni promosyondan taahhüdü süren emekliler de yararlanacak. Emekliler, protokol imzalandıktan sonra, bankasına başvurarak promosyonunu güncelleyebilecek. Önceki promosyondan kalan sürenin tutarı düşülerek emekliye yeni ödeme yapılacak. Başka bankada daha cazip fırsat gören emekliler de isterse kalan sürenin promosyon tutarını mevcut bankasına iade ederek başka bankaya geçebilecek.



İKRAMİYEDE SIRA FARKTA
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri yarın tamamlanıyor. SSK emeklileri Ramazan Bayramı ikramiyesini bu haftanın ilk üç gününde alırken, Bağ- Kur'lulara bugün, memur emeklilerine yarın ödeme gerçekleştirilecek. Memur emeklilerine ikramiyeyle birlikte erken maaş ödemesi de yapılacak. İkramiye tutarını artıran yasa ödeme tarihlerine yetişmediği için hak sahiplerine bu hafta paraları zamsız olarak yatırıldı.

Emeklilerin ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu da emeklilere fark ödeme takvimini duyuracak. Bu hafta 3 bin lira alan emeklilere bin lira fark yatırılırken; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 750 lira, aylık oranı yüzde 50 olanlara 500 lira, aylık oranı yüzde 25 olanlara da 250 lira ikramiye zam farkı ödenecek.

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