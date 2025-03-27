Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?

NELER DEĞİŞECEK? Halen taban promosyon tutarı 10 bin liranın altı aylıkta 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arası aylıkta 8 bin, 15 bin-19 bin lira arası aylıkta 10 bin, 20 bin lira ve üzeri aylıkta da 12 bin lira seviyesinde bulunuyor. Bazı bankalar bu tutarları öderken, bazıları da daha fazlasını vadediyor.

Mevcut kampanyalara göre promosyon tutarı en düşük maaş diliminde 20 bin, ikinci dilimde 23 bin, üçüncü dilimde 25 bin ve en üst dilimde 27 bin liraya kadar çıkıyor. Yeni protokol, maaş dilimlerine göre taban promosyon tutarlarını yükseltecek. Burada maaş dilimlerinin de güncellenmesi beklenirken, protokol sonrası bankaların tüm kampanyaları değişecek.

Böylece hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek. Yeni taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli olacak. Ancak bazı bankalar şartsız bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek promosyon imkanı sunacak.