Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?

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Ramazan Bayramı'nda çalışanlara tam maaşına ilaveten 3.5 günlük ek ödeme yapılıyor. Örneğin; günlük net ücreti bin lira olan çalışana, mevcut ücretine ilaveten arife günü için 500, bayram günleri için toplam 3 bin lira olmak üzere 3 bin 500 lira ilave ödeme gerçekleştiriliyor. Ancak bayram günlerinden biri işçinin tatil gününe denk geliyorsa o günün ek ücreti yüzde 50 artırımlı veriliyor. Bu durumda o güne bin 500 lira, 3.5 güne de toplam 4 bin lira ödenmesi gerekiyor.
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FAZLA MESAİ ÖDENİR Mİ?
Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.
HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAMLARDA HESAP FARKLI
Pazar günü sizin haftalık tatilinizse ki çoğu insanın tatili pazar günü. Dolayısıyla pazar günü haftalık tatiliniz. Çalışma çalışma yapmıyorsunuz ve ücretinizi de tam alıyorsunuz. Ama bayrama denk geldi ve bayramda da çalıştınız. Böylece hem ulusal ve dini bir bayram gününde çalışmış oluyorsunuz. Hem de haftalık tatilinizde çalışmış oluyorsunuz. Dolayısıyla az önce söylediğim birebir yevmiye yerine haftalık tatilinde çalışan bayrama denk gelen haftalık tatilinde çalışan bir çalışana 2,5 yevmiye ödeniyor. 1,5 yevmiye daha ödenmiş oluyor.
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PARA YERİNE İZİN OLUR MU?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor.
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İDARİ İZİN KULLANANLAR DİKKAT!
İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 9 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 3 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat edin. Bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 9 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı maaşını tam alıyor.