Eğitime ve tarıma destek

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Quick Sigorta tarafından yaptırılacak olan Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu projelendirme çalışmaları devam ediyor.



Nurdağı ilçesinde Gaziantep Valiliği'nin fuaye salonunda gerçekleştirilen protokol töreniyle, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu tarafından yapılacak 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi ve 100 kişilik öğrenci yurdu projelerinin detayları kamuoyuyla paylaşılırken, projelendirme aşamalarıyla ilgili bilgi verildi.



Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Gökay Erdemoğlu ve Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile protokol üyeleri katıldı.

Quick Sigorta tarafından hayata geçirilecek projeler, tarım sektörüne uzman bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. 16 derslikli Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Meslek Lisesi'nde, tarımsal uygulama atölyeleri, sera alanları, tarım alet ve makinaları uygulama atölyeleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanları, padoklar, yemlikler, klinik uygulama laboratuvarları yer alacak. Bunun yanında 100 kişilik Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu inşa edilecek.



"KALICI VE FAYDALI ESERLER BIRAKIYORUZ"

Projeyle ilgili kararın yönetim kurulu tarafından 6 Şubat depreminin hemen sonrasında alındığını ancak uygulamaya geçmek için yeni imar çalışmaları ve deprem enkazının temizlenmesinin bitirilmesi gerektiğini belirten Mahmut Erdemoğlu, protokol töreninde şunları aktardı: "Babamız merhum Mehmet Erdemoğlu'nun bizlere öğrettiği yaşam ilkelerinden biri olan, ülkemize kalıcı ve faydalı eserler bırakma ilkesini uygulamaya devam ediyoruz. Depremin ardından, bölgedeki gençlerimizin eğitimine ve tarım sektörüne katkıda bulunacak bir meslek lisesi yapma kararı aldık. Tarım ihtisas meslek liseleri, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde, gençlerimize iş kaygısı olmadan bir gelecek sunma anlamında büyük önem taşıyor. Ayrıca çevre ilçelerden gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak olan yurt binasıyla bu projeyi daha kapsamlı hale getirdik."