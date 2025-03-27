Yapay zeka dönüştürüyor

Küresel ekonomide yer alan birçok sektörü dönüştürdüğü gibi sigorta sektörünü de dönüştüren yapay zeka, başlangıçta müşteri hizmetleri alanına odaklanmış olsa da daha sonrasında underwriting, hasar yönetimi, satış ve dağıtım tarafında da kullanımı yaygınlaştı.



Küresel Sigorta Birlikleri Federasyonu (GFIA) tarafından yayınlanan "Sigorta Sektöründe Yapay Zeka" raporunda buna işaret ediliyor ve sektörde kullanımı giderek artan yapay zeka ele alınıyor. Rapor ayrıca, üretken yapay zeka, nesnelerin interneti ve açık veri gibi teknolojilerin ilerlemesinin sektördeki bu gelişmeleri daha da ileriye taşıyacağını belirtiyor.



SİGORTACILARIN KULLANIMI

Sigortacılar, süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için yapay zekayı daha fazla kullanıyor. Bu teknolojinin kapsamını ve yeteneklerini anlamak ise kritik önem taşıyor. Rapor, sigortacıların müşteri hizmetleri, risk modellemesi ve doğal afetler, hasar yönetimi ve dolandırıcılık tespiti alanlarında yapay zekayı kullandıklarını belirtiyor.



Veri ve teknoloji sigortanın vazgeçilmez bir parçası olduğundan sektörün bu teknolojilerin kullanımına ilişkin risklerin farkında olduğuna dikkat çeken rapor, bu riskleri uygun şekilde ele almak için gerekli önlem ve prosedürlerin de oluşturulduğunu belirtiyor



KOORDİNASYON ÇAĞRISI

Raporun son kısmı ise düzenleme ve denetlemeyi ele alıyor. Şeffaflık, insan gözetimi, model risk yönetimi ve siber güvenlik gibi ilkeler, konuyla ilgili rehberlik yayınlayan denetçilerin ve düzenleyicilerin ana odak noktası. GFIA üyeleri, finans sektöründe yapay zekanın denetiminin genellikle birden fazla denetleyici arasında bölündüğünü gözlemliyor.



Bu durum bazen karmaşık denetim yapılarına ve yapay zeka denetiminin hangi kısmından hangi denetçinin sorumlu olduğu konusunda belirsizliğe yol açabiliyor. Rapor, GFIA'in çelişkili görüşler veya örtüşen taleplerden kaçınmak için yakın koordinasyon içinde olma çağrısında bulunduğunu belirtiyor.



Yapay zeka, sigortacıların müşteriler için en iyi sonuçları sağlama ve kendi risklerini yönetme becerilerini geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Rapor, sigorta sektörü ve politika yapıcıların bu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışırken GFIA'in de bu süreçte üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu ifade ediyor.