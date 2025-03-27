PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yapay zeka dönüştürüyor

Küresel Sigorta Birlikleri Federasyonu (GFIA) tarafından yayınlanan "Sigorta Sektöründe Yapay Zeka" raporunda sektörde kullanımı giderek artan yapay zeka ele alınıyor. Rapor ayrıca, üretken yapay zeka, nesnelerin interneti ve açık veri gibi teknolojilerin ilerlemesinin sektördeki bu gelişmeleri daha da ileriye taşıyacağını belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Yapay zeka dönüştürüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küresel ekonomide yer alan birçok sektörü dönüştürdüğü gibi sigorta sektörünü de dönüştüren yapay zeka, başlangıçta müşteri hizmetleri alanına odaklanmış olsa da daha sonrasında underwriting, hasar yönetimi, satış ve dağıtım tarafında da kullanımı yaygınlaştı.

Küresel Sigorta Birlikleri Federasyonu (GFIA) tarafından yayınlanan "Sigorta Sektöründe Yapay Zeka" raporunda buna işaret ediliyor ve sektörde kullanımı giderek artan yapay zeka ele alınıyor. Rapor ayrıca, üretken yapay zeka, nesnelerin interneti ve açık veri gibi teknolojilerin ilerlemesinin sektördeki bu gelişmeleri daha da ileriye taşıyacağını belirtiyor.


SİGORTACILARIN KULLANIMI
Sigortacılar, süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için yapay zekayı daha fazla kullanıyor. Bu teknolojinin kapsamını ve yeteneklerini anlamak ise kritik önem taşıyor. Rapor, sigortacıların müşteri hizmetleri, risk modellemesi ve doğal afetler, hasar yönetimi ve dolandırıcılık tespiti alanlarında yapay zekayı kullandıklarını belirtiyor.

Veri ve teknoloji sigortanın vazgeçilmez bir parçası olduğundan sektörün bu teknolojilerin kullanımına ilişkin risklerin farkında olduğuna dikkat çeken rapor, bu riskleri uygun şekilde ele almak için gerekli önlem ve prosedürlerin de oluşturulduğunu belirtiyor

KOORDİNASYON ÇAĞRISI
Raporun son kısmı ise düzenleme ve denetlemeyi ele alıyor. Şeffaflık, insan gözetimi, model risk yönetimi ve siber güvenlik gibi ilkeler, konuyla ilgili rehberlik yayınlayan denetçilerin ve düzenleyicilerin ana odak noktası. GFIA üyeleri, finans sektöründe yapay zekanın denetiminin genellikle birden fazla denetleyici arasında bölündüğünü gözlemliyor.

Bu durum bazen karmaşık denetim yapılarına ve yapay zeka denetiminin hangi kısmından hangi denetçinin sorumlu olduğu konusunda belirsizliğe yol açabiliyor. Rapor, GFIA'in çelişkili görüşler veya örtüşen taleplerden kaçınmak için yakın koordinasyon içinde olma çağrısında bulunduğunu belirtiyor.

Yapay zeka, sigortacıların müşteriler için en iyi sonuçları sağlama ve kendi risklerini yönetme becerilerini geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Rapor, sigorta sektörü ve politika yapıcıların bu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışırken GFIA'in de bu süreçte üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu ifade ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Borsa İstanbul
Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHP’li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak?
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir
O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi?
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den