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Son dakika: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK tarihi açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. SGK'dan yapılan açıklamada "Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 11:03
Son dakika: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK tarihi açıkladı

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. SGK'dan yapılan açıklamada "Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

SGK'nın sosyal medya açıklaması (X)SGK'nın sosyal medya açıklaması (X)

Ödeme takvimi şu şekilde:

SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:

17, 18, 19 Mart'ta maaş alanlara 24 Mart

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

20, 21, 22 Mart'ta maaş alanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 Mart'ta maaş alanlara 26 Mart

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLER İÇİN

27 Mart

Emekli Sandığı (4c) Kapsamında Aylık Alanlar İçin:

Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SGK tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik TBMM'de çalışmaların devam ettiği ve kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fark tutarlarının en kısa sürede ödeneceği belirtildi.

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