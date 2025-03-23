Son dakika: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK tarihi açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. SGK'dan yapılan açıklamada "Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. SGK'dan yapılan açıklamada "Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.
Ödeme takvimi şu şekilde:
SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:
17, 18, 19 Mart'ta maaş alanlara 24 Mart
20, 21, 22 Mart'ta maaş alanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 Mart'ta maaş alanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLER İÇİN
27 Mart
Emekli Sandığı (4c) Kapsamında Aylık Alanlar İçin:
Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart
SGK tarafından yapılan açıklamada, bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik TBMM'de çalışmaların devam ettiği ve kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fark tutarlarının en kısa sürede ödeneceği belirtildi.