Ramazan Bayramı’nda trenlere ek sefer! Bakan Uraloğlu açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr) Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız."