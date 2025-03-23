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Ramazan Bayramı'nda trenlere ek sefer! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ramazan Bayramı dolayısıyla trenlerde 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yapılacağını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul-Ankara güzergahına 6 ek YHT seferi ile anahat ve bölgesel trenlere 172 vagon ilave edileceğini kaydetti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 12:42
Ramazan Bayramı’nda trenlere ek sefer! Bakan Uraloğlu açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız."

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TRENLERE 12 BİN 786 KİŞİLİK EK KAPASİTE
Anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 27 Mart-1 Nisan 2025 tarihleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasite artışı sağlayacaklarını ifade etti.

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Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Ek YHT seferleri ile anahat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı yapacağız." dedi.

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