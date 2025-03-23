Ramazan Bayramı alışverişlerinde hedef 120 milyar ciro!

Bendevi Palandöken, temel gıda dışında piyasalarda hareketlilik olmadığını ifade ederek, umutlarını bayram alışverişine bağladıklarını kaydetti. Önümüzdeki Ramazan Bayramı için yaklaşık 415 meslek dalını kapsayacak şekilde 100-120 milyar liralık bir ciro beklediklerini ifade eden Palandöken, "Bayrama artık sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde, alışverişte hızlı bir tüketim alışkanlığının yanı sıra bayramın vecibelerini yerine getirmek, ailede ve çocuklarımızda eksikleri tamamlamak için hazırlıklar da başladı. Çarşı ve pazarlarda esnafımız hareketli günler yaşanmasını bekliyor. Bu sefer beklentimiz daha yüksek. Çünkü yapılacak alışveriş çeşitlendirildiğinde, cirolar artacak. Sadece gıdada değil, tekstil ve ayakkabıda da ciro artacak" dedi.

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