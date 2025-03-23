Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesi için gün sayıyor. İkramiye tutarını 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek düzenlemenin yasalaşması beklenirken, ödeme de önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak. Emekliler Ramazan Bayramı'na ikramiyelerini almış olarak girecek. Bu ödemeden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra, yeni emekliler de yararlanacak.

İkramiye fırsatı için son viraj: Emeklilik tarihine dikkat! Ödeme ne zaman? (AA)

BU HAFTA BAŞVURUN

Emekli olanlar, yaşlılık aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. Yasaya göre; ikramiyeyi alabilmek için bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi sayesinde sadece Mart'ta emekli aylığı bağlananlar değil, Nisan ayında aylık bağlananlar da yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yani bu ödemeyi için Mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunu yapmak gerekecek.

İkramiye fırsatı için son viraj: Emeklilik tarihine dikkat! Ödeme ne zaman? (AA)



ÖDEME NE ZAMAN?

Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapanlara 1 Nisan itibariyle aylık bağlanacak, bu kişiler bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı oluyor olacak. Bu kişilere aylık bağlanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından peşin aylığı ve aylık farkıyla birlikte Ramazan Bayramı ikramiyesi de yatırılacak.

İkramiye fırsatı için son viraj: Emeklilik tarihine dikkat! Ödeme ne zaman? (AA)

İKİNCİDE SON TARİH 31 MAYIS

Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Kurban Bayramı, 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapanlara bu ödeme yapılacak. Süresinde başvuru yapanlar, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri tamamlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.

İkramiye fırsatı için son viraj: Emeklilik tarihine dikkat! Ödeme ne zaman? (AA)

GÖZLER MECLİS'TE

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme, karar yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu'nda görüşülemedi. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına Salı günü başlayacak. Eğer düzenleme önümüzdeki hafta Genel Kurul'da kabul edilip yasalaşırsa, emekliler bayram öncesi zamlı ikramiyelerini alacak.

Emeklilere 4 bin lira yatırılırken, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin, yüzde 50 olana 2 bin, yüzde 25 olana da bin lira yatırılacak. Eğer yasa haftaya çıkmazsa, emeklilere bayram öncesinde ikramiyeleri zamsız olarak yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra da zam farkı ödenecek. Yani bayram emeklilere 3 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana da 750 lira ikramiye yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra da emeklilere bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750, yüzde 50 olana 500, yüzde 25 olana da 250 lira fark verilecek.

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