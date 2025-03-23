Ankara Kalkınma Ajansı’ndan kadınlara elektrikli araç bakım eğitimi ve istihdam garantisi!

Geleceğin TOGG'cu kadınlarını Ankara'da yetiştirmeyi ve sanayide kadın istihdamını artırmayı amaçlayan Ajans, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) kadınlara "Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi" verecek. 6,8 milyon liralık yatırımın gerçekleştirileceği proje kapsamında tam donanımlı eğitim atölyesi oluşturularak 24 kadına elektrikli araç bakım-onarım eğitimi sunulacak.

Eğitimi tamamlayan kadınların 18'ine doğrudan istihdam garantisi verilecek. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG başta olmak üzere, SKYWELL, SSANGYONG ve PEUGEOT gibi önde gelen otomotiv firmalarıyla yapılan iş birlikleriyle kadınların teknoloji alanındaki varlığı güçlendirilecek. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, projeye ilişkin "Bu proje, Ankara'nın elektrikli araç ekosistemindeki öncü rolünü pekiştirirken, kadınlarımızın teknoloji ve otomotiv sektöründeki varlığını güçlendirecek" dedi.