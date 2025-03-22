TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?

Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)

TBMM Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta da çalışamaması ve düzenlemeleri yasalaştıramaması halinde bayram ikramiyesindeki 1000 TL'lik artış ödemeleri bayramdan sonra gerçekleştirilecek. Bu durumda emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2024 yılında olduğu gibi 3 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. 1000 TL'lik fark ise TBMM'deki yasalaştırma süreci sonrasında Ramazan Bayramı sonrasında hesaplara yatırılacak.