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TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme, CHP’nin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştırılamadı. Salı-Çarşamba yasalaşırsa bayram öncesi, aksi takdirde ikramiyeler bayram sonrası hesaplarda olacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?

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Bayram ikramiyesi artışının akıbetine ilişkin iki senaryo ortaya çıktı.

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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi artışı yetişir mi, yasa gecikirse ne olacak?

Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)

Buna göre; bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenlemeler gelecek hafta salı ve çarşamba günlerinde yasalaştırılırsa bayramdan önce ödeme yapılması ihtimali söz konusu olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması ve ödeme aşamasına geçilecek.

Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)

Sosyal Güvenlik Kurumu, bayram ikramiyelerine ilişkin ödeme hazırlıklarını önceden tamamladığı için ödemeleri perşembe ve cuma günü jet hızıyla gerçekleştirilebilecek.

AK Parti bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenlemeyi Ramazan Bayramı öncesinde yasalaştırmayı hedefliyor. AK Parti kaynakları, CHP'nin engellemeleriyle bayram ikramiyesi artış düzenlemesinin bayram öncesinde gerçekleşmesinin zora girdiğini, gelecek salı ve çarşamba günü yasalaştırmayı planladıklarını, bu durumda ödemelerin yapılabileceğini bildirdi.

Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? (Takvim.com.tr arşiv)

TBMM Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta da çalışamaması ve düzenlemeleri yasalaştıramaması halinde bayram ikramiyesindeki 1000 TL'lik artış ödemeleri bayramdan sonra gerçekleştirilecek. Bu durumda emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2024 yılında olduğu gibi 3 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. 1000 TL'lik fark ise TBMM'deki yasalaştırma süreci sonrasında Ramazan Bayramı sonrasında hesaplara yatırılacak.

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