TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?

Bayram ikramiyesi artışının akıbetine ilişkin iki senaryo ortaya çıktı.
Bayram ikramiyesi artışının akıbetine ilişkin iki senaryo ortaya çıktı.
Buna göre; bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenlemeler gelecek hafta salı ve çarşamba günlerinde yasalaştırılırsa bayramdan önce ödeme yapılması ihtimali söz konusu olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması ve ödeme aşamasına geçilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu, bayram ikramiyelerine ilişkin ödeme hazırlıklarını önceden tamamladığı için ödemeleri perşembe ve cuma günü jet hızıyla gerçekleştirilebilecek.
AK Parti bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenlemeyi Ramazan Bayramı öncesinde yasalaştırmayı hedefliyor. AK Parti kaynakları, CHP'nin engellemeleriyle bayram ikramiyesi artış düzenlemesinin bayram öncesinde gerçekleşmesinin zora girdiğini, gelecek salı ve çarşamba günü yasalaştırmayı planladıklarını, bu durumda ödemelerin yapılabileceğini bildirdi.
TBMM Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta da çalışamaması ve düzenlemeleri yasalaştıramaması halinde bayram ikramiyesindeki 1000 TL'lik artış ödemeleri bayramdan sonra gerçekleştirilecek. Bu durumda emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2024 yılında olduğu gibi 3 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. 1000 TL'lik fark ise TBMM'deki yasalaştırma süreci sonrasında Ramazan Bayramı sonrasında hesaplara yatırılacak.