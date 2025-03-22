Gabar’da üretim artıyor: Günde 80 bin varil!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen iftara katıldı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim ile 3 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılandığını söyledi.



Bayraktar, bir dönem terörle anılan Şırnak Gabar'da 2021 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiklerini anlatarak "O sahadan biz bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz 2016 yılından bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda" dedi.



Ekonomide kırılganlığın nedeni olan enerjide dışa bağımlılığın çözülmesi halinde dar gelirliler, sabit gelirliler ve enflasyon ile ilgili bütün sıkıntıların ortadan kaldırılacağına işaret eden Bayraktar, "Bakın her yıl 70, 80, 100 milyar dolar dışarıya enerji için para ödüyoruz. Bu paranın bizim kasamızda kaldığı bir Türkiye'yi düşünün. İnşallah bu Türkiye çok uzak değil. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

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