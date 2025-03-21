En değerli bankalar listesinde 6 Türk var!

Brand Finance'ın 'Dünyanın en değerli 500 banka markası' çalışmasında 79.1 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yine birinci oldu. Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te bulunurken, ilk 500'de 6 Türk bankası yerini aldı.



İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1.2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi. Ziraat Bankası 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbank 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredi 308 milyon dolarla 403'üncü sırada yer aldı.

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