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Vergi kaçağına yapay zeka müfettişi!

Yapay zeka destekli Radar sistemi ile 1.5 milyon mükellefin analizinde 120.4 milyar liralık matrah farkı tespit edildiği açıklandı. Vergi kaçağını önlemek için yapay zeka vergi müfettişi projesi hazırlandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Vergi kaçağına yapay zeka müfettişi!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önleyerek vergi gelirlerini artırmak ve kayıt dışılığı önlemek için 'yapay zeka vergi müfettişi' projesi hazırlıyor. Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda, yapay zekanın 2030 yılına kadar dünya ekonomisine 15.7 trilyon, Türkiye ekonomisine 150 milyar dolar katkı sağlayacağını kaydetti. Özarar ve birim temsilcileri, bakanlığın yapay zeka projelerini şöyle sıraladı:

TOPLANACAK VERGİYİ BELİRLEYECEK:
İlk projemiz, Yapay Zekâ Tabanlı Nakit Akışı ve Portföy Yönetimi Projesi. Yıl sonunda Hazine'nin toplam ne kadar vergiyi toplayacağı kestirimini şimdiden yapacağız.

LİKİDİTE RİSKİ BELİRLENECEK:
Likidite riskimizi önlemek için gerekli nakit rezervleri yapay zekâyla belirlenecek.

SEPETİ YAPAY ZEKA YAPACAK:
Vatandaş bir portföy, sepet yapmak istese optimum dağılım acaba nasıl olur, yapay zeka bunu yapacak.

TAHSİLAT VE HESAPLAMAYI YAPACAK: Yapay Zekâ Destekli Muhasebe Ve İleri Analitik Projesi ile muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş, taşınır gibi mali platformlarda yer alan verilerde yapay zeka kullanılarak işlemlerdeki usulsüzlükler, harcamalarda hatalar tespit edilecek.

120 MİLYAR TL FARK YAKALADI:
Radar sistemiyle son 10 ayda riskli mükellefi yakalama arttı. 1.5 milyon incelemede 120.4 milyar TL'lik matrah farkı ortaya çıktı.

İHBARLARI DEĞERLENDİRECEK:
Yapay zeka tabanlı ihbar işleme sistemi başlatılıyor. ROBO DANIŞMANLAR: Finansal alanda kişiselleştirilmiş destek sistemi kurulacak. Alım satım işlemlerini otomatik 'Robo-Danışmanlar' olacak.

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