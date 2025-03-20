Hem emekliler hem de kamu işçileri ikramiye ödemesi için gün sayıyor. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 15.5 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenmesi için hazırlık yapılırken, kamu işçilerine de 13 günlük ilave tediye (ikramiye) yatırılacak.

Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek? (AA)

NİYE 15.5 MİLYON KİŞİ?

Bayram ikramiyesi; SGK'dan emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapıldığından, bu bayram ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15.5 milyon olarak öngörülüyor. İkramiyelerin yatırılması için, ödemeyi artıran düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek? (AA)

HAFTAYA BEKLENİYOR

Emekliler için ikramiyeyi 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştıktan sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak, ardından da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu da ödeme takvimini duyuracak. 24 Mart-28 Mart tarihleri arasında ödemelerin yapılması bekleniyor.

Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek? (AA)

HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME

Emeklilere 4 bin lira ödenirken; vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. 2 aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek? (AA)

İŞÇİLER NE ALACAK?

Bir ikramiye ödemesi de kamu işçilerine yapılacak. Yaklaşık 700 bin işçiye her yıl 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Yılın ilk yarısına ilişkin ikramiyenin ilk 13 günlük tutarı 24 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü de 24 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılacak. İşçiler kalan 26 günlük ikramiyeyi yılın ikinci yarısında alacak. Bunun ödeme tarihi de Haziran ya da Temmuz'da duyurulacak.

Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek? (AA)

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE

Kamu işçileri için yeni toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2 yıllık ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma Bakanlığı'na sunmuştu. İki konfederasyon, işçilerin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira olmasını, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını ve yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulunmuştu.

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