Canik’ten Latin Amerika çıkarması!

Canik'in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Güney Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025'te Latin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirecek iş birliklerine imza atacak. SYS Grup-Canik Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 1-4 Nisan'da Rio de Janeiro'da yapılacak fuarı, ihracat hedeflerine ulaşma anlamında çok önemsediklerini söyledi.



Özellikle Brezilya'nın sahip olduğu potansiyel dikkate alındığında Canik için stratejik bir pazar ve Latin Amerika'nın bütününe açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Aral, bu nedenle bölgedeki varlıklarını güçlendirmek adına etkinliğe en yeni çözümleriyle güçlü katılım sağlayacaklarını belirtti.

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