Bakan Uraloğlu açıkladı: İstasyonlarda internet ücretsiz!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet döneminin başladığını belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı" dedi.

İnternet hizmetinin yüksek güvenlik önlemleriyle sunulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."