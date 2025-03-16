Başkan Erdoğan açıkladı: 37 bin personel için süreç başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Açıklama sonrası sağlık mezunu adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine odaklandı. Bakanlığın yayınlayacağı başvuru kılavuzu ile beraber, Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanı alımı kadro ve branş dağılımları ile başvuru şartları ve özel koşullar gibi detaylar ilan edilecek. 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı için sürecin ÖSYM tarafından gerçekleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı için kadro ve branşları açıkladı.

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Geri kalan 1000 personelin hangi branşlarda olacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.