Bakanlık açıkladı: Alışverişte şeffaflık dönemi!

Artık alışveriş yaparken ne aldığınızı tam olarak bileceksiniz. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içeriği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasını sağlayacak yeni bir düzenleme hazırladı.

Özellikle hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerde, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiği açıkça belirtilecek. Ürünlerin etiketi, ambalajı veya eşlik eden belgelerinde dana, domuz, koyun gibi hayvan türleri net bir şekilde yazılacak. Bu bilgi Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde olacak.

E-ticarette satılan ürünlerde de bu bilgilerin satın alma öncesinde net şekilde sunulması zorunlu hale gelecek. "Suni deri", "vegan" veya "sentetik" gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltan tanıtımlara izin verilmeyecek. Bu düzenleme; tekstil, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, takı, mobilya, halı, oyuncak gibi birçok ürünü kapsayacak. Bu değişiklikle tüketicilerin bilinçli alışveriş yapması sağlanırken, firmaların da daha etik ve sürdürülebilir üretime yönelmesi bekleniyor. Düzenleme, kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve firmalara uyum süreci tanınacak.