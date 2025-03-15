Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için harekete geçti!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında çalışmaları devam ediyor. Planda yer alan bazı hedefler ise şöyle:



İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele adına kuraklığa dayanıklı-tolerant ve iklime uyumlu hububat çeşitleri geliştirilerek bunların kullanımının yaygınlaştırılması,



Daha az su tüketen, su kullanım etkinliği yüksek endüstri bitkileri geliştirilmesi,



Kuraklığa dayanıklı tolerant çayır-mera yem bitkilerinin geliştirilmesi,



Toprak sağlığının korunması ve topraktaki suyun muhafaza edilmesi adına Toprak İşlemesiz Tarım, Azaltılmış Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması,



Çayır ve meralara kuraklığa dayanıklı bitki tohumlarının doğrudan ekim sistemi ile ekilmesi,



Orta Anadolu'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (Merinos ve Akkaraman geliştirme projeleri),



Orta Anadolu'da büyükbaş hayvancılıkta iklim değişikliğine uyumlu hayvan varlığının arttırılması ve gerekli dönüşümün sağlanması (Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi),



Kuraklık algısının belirlenmesi ve buna uygun stratejiler geliştirilmesi,

Bitki genetik kaynaklarının belirlenmesi, toplanması, karakterizasyonu ve ıslah programlarına entegrasyonu.