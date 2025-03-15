PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için harekete geçti!

"Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında yeni hedefler belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için harekete geçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında çalışmaları devam ediyor. Planda yer alan bazı hedefler ise şöyle:

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele adına kuraklığa dayanıklı-tolerant ve iklime uyumlu hububat çeşitleri geliştirilerek bunların kullanımının yaygınlaştırılması,

Daha az su tüketen, su kullanım etkinliği yüksek endüstri bitkileri geliştirilmesi,

Kuraklığa dayanıklı tolerant çayır-mera yem bitkilerinin geliştirilmesi,

Toprak sağlığının korunması ve topraktaki suyun muhafaza edilmesi adına Toprak İşlemesiz Tarım, Azaltılmış Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması,

Çayır ve meralara kuraklığa dayanıklı bitki tohumlarının doğrudan ekim sistemi ile ekilmesi,

Orta Anadolu'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (Merinos ve Akkaraman geliştirme projeleri),

Orta Anadolu'da büyükbaş hayvancılıkta iklim değişikliğine uyumlu hayvan varlığının arttırılması ve gerekli dönüşümün sağlanması (Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi),

Kuraklık algısının belirlenmesi ve buna uygun stratejiler geliştirilmesi,

Bitki genetik kaynaklarının belirlenmesi, toplanması, karakterizasyonu ve ıslah programlarına entegrasyonu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonuçları ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Şam ziyareti ve Suriye açıklaması: Ne ilk ne de son provokasyon olacak
10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı! Başkan Erdoğan’ın elinden ödül alan Ömer Asaf duruşuyla takdir topladı
CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç tutuklandı
ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek?
Zirvede fark 10! Galatasaray - Antalyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Trump’a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: Ne ABD’li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz
Ukrayna’da sıcak saatler! Zelenskiy’den Putin’e rest: Savaştan çıkamaz
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i kabul etti
Donald Trump ve Putin’den Ukrayna görüşmesi: Kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek
PKK elebaşı Cemil Bayık’tan İmralı pazarlığı! Kongre için şart koştu
Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor
İstanbul’da lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Esenler’de 60 TL, Göktürk’te 250 TL
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu: 4A, 4B, 4C’li emekliler...
Trump saldırısını bilmişti! Yeni Nostradamus’tan korkutan tahmin: Faciayı günler önceden haber verdi
Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...