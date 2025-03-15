Dünyanın en zenginleri listesine Covid aşısının mucidi Uğur Şahin’de girdi!

Dünyanın en zengin isimleri listesi Nisan'da açıklanacak. En zengin Türkler listesindeki sıralama değişikliği dikkat çekti. Murat Ülker 5.5 milyar dolar servetle 1'inci sıradaki yerini korurken Covid aşısının mucidi Uğur Şahin 4 milyar dolarla 4'üncü sırada yer aldı.



İŞTE ZENGİN 12 TÜRK:



1. Murat Ülker 5,5 milyar dolar



2. Cemil Kazancı 4,3 milyar dolar



3. Eren Özmen 4 milyar dolar 3. Uğur Şahin 4 milyar dolar



4. Fatih Özmen 3,8 milyar dolar



5. İpek Kıraç 3,2 milyar dolar



6. Erman Ilıcak 3,1 milyar dolar 6. S.Sevim Arsel 3,1 milyar dolar



7. M.Rahmi Koç 2,8 milyar dolar 7. Ferit Faik Şahenk 2,8 milyar dolar



8. Filiz Şahenk 2,6 milyar dolar



9. M.Sinan Tara 2,5 milyar dolar



10. Hamdi Ulukaya 2,3 milyar dolar



11. İ. Erdemoğlu 2,1 milyar dolar



12. Mustafa Küçük 2 milyar dolar

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