Bakanlık kira gelirlerine yönelik saha denetimlerine hız verdi!

Maliye, kira gelirlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon konut analiz edilirken, 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirildi. Bu yıl da beyan dönemi öncesi sahada denetimler hız kazandı. Amaç, kira geliri elde eden ancak beyanname vermesi gereken mükellefleri tespit etmek.



Denetimlerin, vergi kayıp ve kaçağını azaltma hedefi doğrultusunda devam edeceği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba gününe kadar sunulması gerektiğini duyurdu. Ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının yanı sıra kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlar için beyan dönemi resmen başladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ve vergide adaletin sağlanması için ileri analiz tekniklerinin kullanılacağını belirtti.



Şimşek, "Fiili saha vergi denetimlerini artırarak mükellefler üzerinde vergi denetimi algısını güçlendireceğiz" dedi. Ayrıca, "İzaha davet" müessesesinin etkin bir şekilde kullanılmaya devam edeceğini de vurguladı. 2023 yılında 3,7 milyon gelir vergisi beyannamesi alınırken, bu rakam 2024 yılında 4,4 milyona ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıl da beyanname sayısını artırmayı hedefliyor. Beyan dönemi boyunca mükelleflere SMS ile hatırlatmalar yapılarak, gelir vergisine tabi kazançlara ilişkin bilgilendirme sağlandı.

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