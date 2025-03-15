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Bakanlık açıkladı: Tarımda yeni rekor!

Tarım sektörü, zincirlenmiş hacim endeksi olarak son 6 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ederken yeni bir rekor geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, “Bu büyüme oranı sektörde son dört yılın en yüksek rakamı oldu” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Bakanlık açıkladı: Tarımda yeni rekor!

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Türkiye tarım sektöründeki müthiş rakamlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tarım sektörü 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Dış satım 2023'e göre yüzde 3,3 artarken, tarım sektörünün Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 16 oldu. Bu alanda faaliyet gösteren 10 sektörden ikisi tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Buna göre, geçen yıl meyve sebze mamulleri 2,7 milyar dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 1,9 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında, ABD ve Almanya öne çıktı. Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Almanya'ya 247,3 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 429,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Tarım sektörünün, zincirlenmiş hacim endeksi olarak son 6 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım ve orman sektörü geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Yıllık olarak bakıldığında ise sektörümüzün büyümesi yüzde 3,9 oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomisine olumlu katkılar vermeye devam edecek" dedi.

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