İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?

(Takvim.com.tr arşiv) BU AY DA BAŞVURULABİLİR

Yeni emekliler, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle sadece Mart'ta aylık bağlananlar değil, Nisan ayında aylık bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesini alabilecek.

(Takvim.com.tr arşiv) İŞLEM TAMAMLANINCA ÖDENECEK

İkramiyeden yararlanmak için bu ay emeklilik başvurusunu yapmak gerekecek. Mart ayı içerisinde başvuranlara 1 Nisan itibariyle emekli aylığı bağlanacak, bu kişiler bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı oluyor olacak. Bu kişilere aylık bağlanma işlemleri tamamlanır tamamlanmaz peşin aylığı ve aylık farkıyla birlikte Ramazan Bayramı ikramiyesi de yatırılacak.

(Takvim.com.tr arşiv) KİMLER İKİNCİYİ ALACAK?

Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların alabileceği ilk ödeme ise 6-9 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nın ikramiyesi olacak. 31 Mayıs'ta başvuran, emeklilik tarihi 1 Haziran olacağı için Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin mevcut emeklilere Haziran ayı başında verilmesi planlanırken; Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapanlara, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri ödeme tarihine yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.

(Takvim.com.tr arşiv) 15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDENECEK

İkramiye artışının etki analizi yapıldı. Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28.4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor. Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından, ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15.5 milyon olarak öngörülüyor. Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak? Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN