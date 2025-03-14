PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?

Ramazan Bayramı’nın hem Mart hem Nisan ayına denk gelmesi daha çok emekliye ikramiye yolunu açacak. Mart ayı sonuna kadar aylık dilekçesi verenler yani Nisan ayında emekli aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilerin bayram ikramiyelerini artıracak düzenlemenin TBMM maratonu başlarken, ilk ödeme için de tarih yaklaştı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

Emekliler için 4 bin liraya yükseltilen Ramazan Bayramı ikramiyesi, düzenleme yasalaştıktan sonra, büyük ihtimalle de 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek. Bu ödemeden sadece mevcut emekliler, dul ve yetimler değil, yeni emekliler de yararlanacak.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)


KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

BU AY DA BAŞVURULABİLİR
Yeni emekliler, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayramın son gününün 1 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle sadece Mart'ta aylık bağlananlar değil, Nisan ayında aylık bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesini alabilecek.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

İŞLEM TAMAMLANINCA ÖDENECEK
İkramiyeden yararlanmak için bu ay emeklilik başvurusunu yapmak gerekecek. Mart ayı içerisinde başvuranlara 1 Nisan itibariyle emekli aylığı bağlanacak, bu kişiler bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı oluyor olacak. Bu kişilere aylık bağlanma işlemleri tamamlanır tamamlanmaz peşin aylığı ve aylık farkıyla birlikte Ramazan Bayramı ikramiyesi de yatırılacak.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

KİMLER İKİNCİYİ ALACAK?
Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların alabileceği ilk ödeme ise 6-9 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nın ikramiyesi olacak. 31 Mayıs'ta başvuran, emeklilik tarihi 1 Haziran olacağı için Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

Kurban Bayramı ikramiyesinin mevcut emeklilere Haziran ayı başında verilmesi planlanırken; Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapanlara, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri ödeme tarihine yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDENECEK
İkramiye artışının etki analizi yapıldı. Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek.

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28.4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor. Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından, ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15.5 milyon olarak öngörülüyor.

Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım
Avrupa Ligi’ne penaltılarla veda! Rangers - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Başkan Erdoğan’dan hayırda yarışmaya davet! Hattatların Reisi’ni unutmadı Gazzeli yiğitlere sahip çıktı: İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...